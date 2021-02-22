Her futbol takımının maçlarını oynadığı bir stadyumu bulunur. İngiltere liginde yer alan Liverpool takımının maçlarını oynadığı stadyum Liverpool şehrinde yer alıyor. Liverpool bu stadı değil aslında bu stat Liverpool'u kurmuştur. 1884 yılında yapımı tamamlanan bu stadyum İngiltere takımları arasında bulunan Everton FC takımı tarafından 8 sene kullanıldı. Stat sahibiyle yaşanan gerginlik kira sözleşmesinin bitirilmesine neden oldu.

Elinde statla baş başa kalan John Houlding, Liverpool FC takımını resmen kurdu. Bu stadyumun en büyük özellikleri arasında, UEFA'dan dört yıldız alması yer alıyor. Liverpool takımı, genç oyuncuların yetiştirilmesi için "The Academy" adında bir kurum kurmuştur.

Liverpool Stadı'nın adı nedir?

İngiltere liginde mücadele eden Liverpool takımı, maç müsabakalarını Anfield stadyumunda gerçekleştiriyor. Anfield stadyumunun çimleri ısıtmalı olarak tasarlanmıştır. Oyun alanı ölçüleri 101 m x 68 m'dir. Stadyumlarda turnike sistemi değil, radyo frekanslı akıllı kart tercih edilmiştir. Bu sisteme 2005 yılında geçiş yapılmıştır. Soyunma odasından saha geçiş yaparken "This is Anfield" yazısı bulunur ve bu yazıyı tüm futbolcular görür.

Liverpool Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

İngiliz takımı Liverpool'un kullanmış olduğu Anfield stadyumu 53.394 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Tamamı koltuklu olmak üzere tasarlanmıştır. Anfield stadyumu sürekli olarak yenilenerek kapasiteyi arttırmayı planlıyor.

İngiltere'de en çok başarılı olan takımlar arasında Liverpool yer alıyor. Liverpool tüm futbol maçlarını Anfield stadyumunda oynuyor. 1884 yılından bu yana kullanılan bir stadyumdur.