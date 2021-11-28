Liverpool, Southampton engelini 4 golle aştı!

2 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Arsenal'ı 4-0 mağlup ederek nokta koyan Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında Southampton'ı konuk etti. Anfield'da oynanan maçı baştan sona üstün götüren Merseyside ekibi, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Liverpool'a 3 puanı getiren goller; 2. ve 37. dakikalarda Diogo Jota, 37. dakikada Thiago Alcantara ile 52. dakikada Virgil van Dijk'ten geldi. Son 2 maçını 8 gol atıp, gol yemeden tamamlayan ve seri yakalayan Jürgen Klopp'un ekibi, maç fazlasıyla 28 puanla lider Chelsea'nin ardından 2. sıraya yerleşti.

2 maçtır kaybeden Ralph Hasenhüttl yönetimindeki Southampton ise 14 puanla 14. sırada kaldı.