Liverpool savunmasında Rhys Williams da sakatlandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, stoper bölgesinde kullandığı Virgil van Dijk, Fabinho ve Joe Gomez'in sakatlıkları sonrası yeni bir şokla karşı karşıya... Jürgen Klopp'un sakatlıklar döneminde şans verdiği genç stoper Rhys Williams da sakatlığı nedeniyle İngiltere U21 kadrosundan çıkarıldı.

Rhys Williams'ın durumu net olarak açıklanmazken kalçasında yaşadığı bir problem nedeniyle önlem amaçlı İngiltere U21 kadrosundan çıkarıldığı belirtilmekte. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Liverpool formasıyla 5 maçta forma giymişti.

Liverpool'un mevcut kadrosunda sakatlıklar sonrası stoperde kullanılabilecek isimler Nathaniel Phillips, Joel Matip ve Rhys Williams... Fakat bu isimlerden Williams, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alırken Phillips yer almıyor ve bu nedenle Williams'ın sakatlık durumu İngiliz ekibi için büyük önem taşımakta.