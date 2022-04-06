Liverpool savunma rekoru kırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Benfica ile Liverpool karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi mücadelenin ilk yarısında kalesini gole kapatarak toplam 19 maçta ilk yarı gol yemedi.

Liverpool ilk yarıyı 17'de Konate ve 34'de Mane'nin golleri ile 2-0 önde kapatırken takımın üçüncü golünü 87'de Diaz kaydetti. Benfica'nın tek golünü ise 49'da Nunez attı.

Liverpool son olarak Shrewsbury Town ile oynadığı FA Cup mücadelesinin 27. dakikasında Daniel Udoh'un golüne engel olamamıştı.