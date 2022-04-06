Liverpool savunma rekoru kırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Benfica sahasında Liverpool'u ağırladı. İngiliz temsilcisi deplasmanda 3-1 kazandı ve avantajlı bir skor elde etti. Karşılaşmanın ilk yarısında kalesini gole kapatan Liverpool, maçta savunma rekoru kırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Benfica ile Liverpool karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi mücadelenin ilk yarısında kalesini gole kapatarak toplam 19 maçta ilk yarı gol yemedi.
Liverpool ilk yarıyı 17'de Konate ve 34'de Mane'nin golleri ile 2-0 önde kapatırken takımın üçüncü golünü 87'de Diaz kaydetti. Benfica'nın tek golünü ise 49'da Nunez attı.
Liverpool son olarak Shrewsbury Town ile oynadığı FA Cup mücadelesinin 27. dakikasında Daniel Udoh'un golüne engel olamamıştı.