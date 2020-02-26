Liverpool rekora koşuyor

İngiltere Premier Ligi’nde son olarak West Ham United’ı sahasında 3-2 mağlup eden Liverpool, puanını 79’a çıkarak, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki 22 puanlık farkı korudu. Ligde önümüzdeki 4 maçı (Watford, Bournemouth, Everton, C.Palace) kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Kırmızılılar, yenilmezlik serisini ise 44’e taşıdı.

Jürgen Klopp’un öğrencileri, önümüzdeki 5 maçta da yenilmez ise Arsenal’in Premier Lig’deki 49 maçlık namağlup rekorunu egale edecek. Avrupa’nın 5 büyük liginde en uzun yenilmezlik serisi, 1991-93 yılları arasında 58 maçla İtalya’da Milan’a ait.