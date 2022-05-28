Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde en büyük bu gece belli olacak. Paris'te oynanacak dev finalde, Liverpool ile Real Madrid karşılaşacak. İki takım bu arenada 8 kez karşı karşıya geldi, 3'ünü Liverpool, 4'ünü Real Madrid kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Real, yediği 8 gole 10 golle karşılık verdi. İki takım son olarak geçen sezon çeyrek finalde karşılaştı ve Real, 3-1 ve 0-0'la tur atladı. 2018'deki finalde ise Beşiktaş ’ta da oynayan dönemin Liverpool kalecisi Loris Karius'un hatalarının da katkısıyla İspanyollar, rakibini 3-1 yenerek 13. (rekor) Devler Ligi'ni de müzesine götürmüştü. Rövanşı almak isteyen ve bu finalden 1 yıl sonra Tottenham'ı yenerek tarihindeki 8. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İngilizler'de son lig maçında aşil tendonundan sakatlanan Thiago Alcantara'nın durumu henüz netleşmedi.

Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanacak Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak, hem Exxen hem de TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek maçı Fatih Terim yorumlayacak. Dev final ile ilgili tüm detaylar ise anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Liverpool - Real Madrid muhtemel 11'ler:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Henderson (Thiago), Salah, Mane, Diaz

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

İspanyollar 18, İngilizler 14 kez kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13’üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

Harika bir sezon geçiren ve Real'in bu sezonki başarılarında en büyük pay sahibi olan Benzema, 45 karşılaşmada 44 gol attı ve 14 de asist yaptı.

2018'deki finalde sakatlanıp erkenden çıkan ve bu maçı bir öç alma olarak gören Salah'ın bu sezon 50 maçta 31 golü ve 15 asisti var.





Aralarındaki maçlar:

Yıl Karşılaşma Skor

1981 Liverpool-Real Madrid 1-0

2009 Real Madrid-Liverpool 0-1

2009 Liverpool-Real Madrid 4-0

2014 Liverpool-Real Madrid 0-3

2014 Real Madrid-Liverpool 1-0

2018 Real Madrid-Liverpool 3-1

2021 Real Madrid-Liverpool 3-1

2021 Liverpool-Real Madrid 0-0

Liverpool finale nasıl geldi?

B Grubu:

Rakip Sonuç

Milan 3-2

Porto 5-1 (d)

Atletico Madrid 3-2 (d)

Atletico Madrid 2-0

Porto 2-0 (d)

Milan 2-1 (d)

Son 16 Turu:

Inter 2-0 (d)

Inter 0-1

Çeyrek final:

Benfica 3-1 (d)

Benfica 3-3

Yarı final:

Villarreal 2-0

Villarreal 3-2 (d)

(Not: Skorlar Liverpool'a göre yazılmıştır.)

Real Madrid finale nasıl geldi?

D Grubu:

Rakip Sonuç

Inter 1-0 (d)

Sheriff 1-2

Shakhtar Donetsk 5-0 (d)

Shakhtar Donetsk 2-1

Sheriff 3-0 (d)

Inter 2-0

Son 16 Turu:

PSG 0-1 (d)

PSG 3-1

Çeyrek final:

Chelsea 3-1 (d)

Chelsea 2-3

Yarı final:

Manchester City 3-4 (d)

Manchester City 3-1

(Not: Skorlar Real Madrid'e göre yazılmıştır.)