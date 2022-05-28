Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid, Stade de France'da Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu firesiz bir şekilde, 18 puanla zirvede tamamlayan Liverpool; finale gelene kadar Inter, Benfica ve Villarreal engellerini aştı. Takımda göze çarpan tek eksik Thiago Alcantara; TD Jürgen Klopp, Thiago için maç saatini bekleyeceklerini açıkladı. Roberto Firmino sakatken ilk 11'de Luis Diaz veya Diogo Jota görmeye başlamıştık. Firmino döndü ama Alman teknik adam hücumdaki alışkanlıklardan vazgeçemedi. Mohamed Salah ile Sadio Mane'nin yanında Firmino değil Diaz veya Jota göreceğiz. Diğer bölgelerde sürpriz yok... Stoper ikilisi "Matip & Van Dijk" olacak. Beklerde Andrew Robertson ile Trent Alexander-Arnold forma giyecek. Orta üçlü "Fabinho, Naby Keita & Henderson" şeklinde sahaya çıkacak.

Devler Ligi'nin D Grubu'nda Inter'i ekarte edip zirvede yer alan Real Madrid, La Liga'da da Barcelona'nın 13 puan önünde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Liverpool'la oynayacakları final öncesinde PSG, Chelsea ve Manchester City gibi meşakkatli bir toldan geçtiler; üç eşleşmede de birer kez sahadan yenilgiyle ayrıldılar. David Alaba son 6 resmi maçta süre almadı ancak Manchester City rövanşında yedek kulübesindeydi. Maç saatine hazır ve ilk 11'de olması bekleniyor. Eder Militao ile birlikte stoper ikilisini oluşturacaklar. Mane, Salah ve Diaz'ın kanatlardan yapacağı bindirmeleri karşılama görevi Dani Carvajal ve Ferland Mendy'de olacak. Herkesin artık ezberlediği "Luka Modric, Casemiro & Toni Kroos" orta üçlüsü yine, yeniden bir arada forma giyecek. En ileride Karim Benzema'yı göreceğiz. Kanatlardan desteği Federico Valverde ile Rodrygo "Goes" verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool'un son 6 resmi maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Real Madrid'in son 10 resmi maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti. (10 maç - 38 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu! %22'lik kesim Stade de France'da oynanacak karşılaşmada Real Madrid'i, Liverpool'dan bir adım önde görüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TAHMİNİ

B Grubu'nu firesiz bir şekilde, 18 puanla zirvede tamamlayan Liverpool; finale gelene kadar Inter, Benfica ve Villarreal engellerini aştı... D Grubu'nda Inter'i ekarte edip zirvede yer alan Real Madrid ise, La Liga'da da Barcelona'nın 13 puan önünde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Liverpool'la oynayacakları final öncesinde PSG, Chelsea ve Manchester City gibi meşakkatli bir yoldan geçtiler; üç eşleşmede de birer kez sahadan yenilgiyle ayrıldılar... Liverpool'da Thiago, Real Madrid'de David Alaba belirsiz. Son 6 resmi maçta süre almasa da Alaba'nın yetişme ihtimali, Thiago'dan daha fazla... İki takıma ayrı ayrı baktığımızda son maçlarının gollü geçtiğini görüyoruz. Real Madrid'in son 10 maçında mesela, 38 gol izlemişiz. Liverpool'un son 6 resmi maçının 5'inde "karşılıklı gol" olmuş... Finaller dikkatli geçer, savunmalar biraz daha iyi yapılır ama bu iki takımın öyle yetenekli hücum silahları var ki, biri erkenden golü bulursa diğeri mutlaka ekstra hücum yapmak zorunda kalacağı için bizlere gollü bir final izletebilme ihtimallerini yüksek görüyorum... "Karşılıklı gol" ideal tercih olacaktır.