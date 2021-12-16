Son 7 resmi maçını kazanan Liverpool kendi evinde Newcastle United'ı yenerek üst üste 8 galibiyetini almak istiyor.

Liverpool geçen hafta Aston Villa karşısında 1-0 galip gelirken, Eddie Howe'un öğrencileri Leicester City'ye 4-0 yenildi.

Ev sahibi takımda Elliott, Adrian, Phillips ile Jones misafir takımda ise Federico Fernandez ve Dummett sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ligdeki en kötü deplasman performansına sahip olan Newcastle United sadece 3 puan alabildi.

Liverpool, kendi sahasında oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterirken attığı 45 golle ligde en fazla gol eden takımı oldu.

Newcastle United, deplasmanda oynadığı son 8 maçta kalesinde gol görürken ligde 34 golle en fazla gol yiyen 2 takımından biri.

Ev sahibi takım lider Manchester City üzerindeki baskısını korumak için sahadan 3 puanla ayrılması gerekiyor.

Oran Analizi

Liverpool için ilk yarıda rakiplerine 10 oran verildiği toplam 10 maçta hiç ilk yarısını kaybetmedi.

Liverpool için TEK oranı 1.72 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ÇİFT bitti.

Newcastle United için ilk yarı galibiyetine 10 oran verildiği toplam 6 maçta hiç ilk yarıyı kazanamadı.

Newcastle United için 1.5 alt oranı 4.75 olduğunda toplam 7 maçın %86 kısmı 1.5 üst bitti.











