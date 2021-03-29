Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak ile bomba bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını, Liverpool'un gelecek sezon 21 yaşındaki futbolcumuzu kadroda düşünmediğini yazdı. Kırmızılar'ın Leipzig'te forma giyen Fransız defans oyuncusu Ibrahima Konate ile temas kurduğunu ve Anfield'e getirmek için bir anlaşma yaptığını iddia edildi. Devre arası transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Kabak'ın gelecek sezon için 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve yolların ayrılacağı belirtildi.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Liverpool ile 5'i Premier Lig, 2'si ise Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maçta forma giydi.