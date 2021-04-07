Milli futbolcu Ozan Kabak'ın Liverpool'daki geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Eurosport'un İngiliz kaynağında yer alan habere göre İngiliz devi, Ozan Kabak'ı gelecek sezon takımda tutmak istiyor. 21 yaşındaki milli futbolcunun Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz doldurduğu ve Kırmızıların 18 milyon euro değerindeki satın alma opsiyonu kullanmaya hazır olduğu iddia edildi.





Liverpool ile 9 maça çıktı

Devre arası transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a katılan Ozan Kabak, İngiliz ekibiyle istikrarlı bir görüntü sergiledi ve 6 Premier Lig, 3 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 9 maçta görev yaptı.