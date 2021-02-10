Liverpool: Ozan Kabak kulüp televizyonuna konuştu!
Schalke 04'den Liverpool'a transfer olan milli gururumuz Ozan Kabak, açıklamalarda bulundu. Türk Milli Takım stoperi Ozan, Liverpool'un çocukluk hayali olduğunu ve bu yeni mücadeleye hazır olduğunu söyledi. İşte Ozan Kabak'ın açıklamalarının tamamı...
Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak, kulüp televizyonuna ilk röportajını verdi. Bundesliga ekibi Schalke 04'den Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olan milli gururumuz Ozan Kabak, Liverpool'un çocukluk hayali olduğunu ve bu yeni mücadeleye hazır olduğunu ifade etti. İşte Ozan Kabak'ın açıklamalarının tamamı...