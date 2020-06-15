Liverpool, Ousmane Dembele için görüşmelere başladı

İngiliz devi Liverpool, Barcelona'da yaşadığı sakatlık sorunlarının da etkisiyle beklentileri karşılayamayan Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Football Insider'a göre Liverpool, Barcelona'nın Fransız yıldızını kadrosuna katmak adına satın alma opsiyonu içeren bir kiralama konusunda görüşmelere başladı.

Genç oyuncu ile PSG ve Juventus'un da ilgilendiği belirtilirken uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Dembele'nin transferi için Jurgen Klopp'un son derece istekli olduğu aktarılmakta.

Dembele, uzun süreli sakatlığı sonrası Şampiyonlar Ligi için ağustos ayında geri dönebilir. Oyuncunun adı lig için verilen listeden çıkarıldığı için La Liga'da oynama şansı bulunmuyor.