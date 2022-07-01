İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

350 bin Sterlin

Kulüpten yapılan duyuruda ekonomik şartlar belirtilmezken, İngiliz basınında yer alan iddialara göre 2025 yılına kadar geçerli olacak olan sözleşmeye imza atan Salah, haftada 350 bin Sterlin kazanacak.

İmza sonrası konuşan Salah, şu sözleri dile getirdi: "Kendimi harika hissediyorum ve kulüple kupalar kazanacağım için heyecanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Sanırım sözleşme yenilemek biraz zaman alıyor, ancak şimdi her şey yapıldı, bu yüzden sadece sıradakine odaklanmamız gerekiyor."

2017'den bu yana Liverpool forması giyen 30 yaşındaki Mısırlı yıldız, İngiliz ekibinde 254 maça çıktı ve 156 gol, 63 asistlik performansa imza attı.



