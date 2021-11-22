Mohamed Salah'ın Liverpool ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalamaya yakın olduğu iddia ediliyor.

Express'te yer alan habere göre, Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın kısa süre içinde kulüple yeni bir uzun vadeli anlaşma imzalaması bekleniyor.

Görüşmelerden şu ana kadar henüz bir sonuç çıkmadı ancak kulüp 29 yaşındaki Mısırlı yıldızı uzun vadeli olarak takımda tutmak için çaba sarf ediyor.

Salah'ın ise yeni sözleşme için haftalık 500 bin sterlin istediği ileri sürülenler arasında yer alıyor.

Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Salah, bu sezon çıktığı 16 maçta 16 gol ve 6 asistlik performans göstermeyi başardı.



