Liverpool - Midtjylland maç sonucu: 2 - 0

Şampiyonlar Ligi D grubu ikinci hafta maçında Liverpool sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 yenmeyi başardı. İlk yarısı golsüz sona ererken maçta 55.dakikada Diogo Jota ve 90.dakikada Mohamed Salah'ın penaltı golleri ile sonuca giden Jürgen Klopp'un öğrencileri 6 puanla liderliğe yükseldi.

Liverpool'da kulüp tarihinin 10 bininci golü bu maçta Diogo Jota'dan geldi

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Midtjylland, ilk iki maçta altı gol yedi ve hiç gol atamadı ve puan alamadı