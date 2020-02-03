Liverpool sahasında oynadığı Southampton maçını 4-0 kazandı ve ligde üst üste 16. galibiyetine ulaştı. Jürgen Klopp'un ekibi, Manchester City'nin deplasmanda Tottenham'a kaybetmesi ile puan farkını 22 yaptı. Bu puan farkı yanı zamanda İngiltere Ligi tarihinde lider ile takipçisinin arasında en büyük farkı oldu.

Şampiyonluk için sadece 6 galibiyet yetecek

Liverpool için artık geri sayım başladı. Şampiyonluk sadece 6 galibiyete bir başka deyişle 18 puana ihtiyacı olan Liverpool kalan 13 maçta bunu başarırsa diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın şampiyonluğa yetecek. Liverpool eğer üst üste 6 maçını kazanırsa 21 Mart 2020 tarihinde sahasında oynayacağı Crystal Palace maçı ile mutlu sona ulaşacak. Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace maçı Liverpool adına tarihi bir karşılaşma olabilir. Manchester City'in önündeki altı maçta Manchester United ve Chelsea maçlarını olması itibariyle Liverpool'a 5 maçlık bir seri bile yetebilecek.

Premier Lig rekorunu kıracak

Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım rekorunu da Liverpool kazanabilir. Daha önce Manchester United, efsanevi teknik adam Alex Ferguson yönetimindeki 14 Nisan 2001'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşmıştı.





Liverpool'un Premier Lig fikstürü (ilk 7 maç)

15.02.2020 Norwich City-Liverpool

24.02.2020 Liverpool-West Ham

29.02.2020 Watford-Liverpool

7.03.2020 Liverpool-Bournemouth

14.03.2020 Everton-Liverpool

21.03.2020 Liverpool-Crystal Palace

4.04.2020 Manchester City-Liverpool





fanatik.com.tr / Tolga Kuru