İngiltere Premier Lig’in 34. haftasının erteleme maçında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Old Trafford’da oynanan 90 dakikadan 4-2 galip ayrılan Liverpool, Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürdü.

Merseyside ekibine galibiyeti getiren goller; Diogo Jota, Roberto Firmino (2) ve Mohamed Salah'tan geldi. Manchester United'ın Bruno Fernades ve Marcus Rashford ile bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı. Manchester United 70 puanla 2. sırada haftayı tamamladı. 1 maçı eksik olan Liverpool ise 60 puanla 5. sırada kendisine yer buldu.

Şampiyonlar Ligi için ilk 4’ü kovalayan Liverpool sezonu West Brom, Burnley ve Crystal Palace ile karşılaşacak.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran ve üst üste 2. galibiyetini alan Liverpool, ezeli rakibi 7 yıl aradan sonra Old Trafford'da devirmeyi başardı.







