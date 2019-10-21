Liverpool, Manchester United karşısında seriyi sürdürdü: 1-1

İngiltere Premier Lig’de ilk 8 haftada oynadığı maçların tamamını kazanan Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Manchester United ile 1-1 berabere kalarak namağlup unvanını korudu.

21 Ekim 2019, Pazartesi 06:01
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Liverpool, Manchester United karşısında seriyi sürdürdü: 1-1

İngiltere Premier Lig’de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Manchester United, 8 maçın tamamını kazanan Liverpool’u ağırladı.

36’da Daniel James’in ortasında bomboş kalan Rashford, Kırmızı Şeytanlar’ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci devrede konuk ekip bastırdı. Kırmızılılar, 85’de Lallana ile beraberliği yakaladı ve namağlup serisine devam etti: 1-1.

Sezona kötü başlayan ManU, puanını 12’a çıkarsa da 13. sırada kaldı. Kırmızılılar’ın ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkı ise 6’ya düştü. 

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