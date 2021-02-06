Ozan Kabak'ın formasını giydiği İngiliz devi Liverpool Premier Lig'de 23. hafta maçında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Brighton ile oynadığı maçı kaybeden Liverpool dev rakibini yenerek puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Guardiola'nın öğrencileri ise deplasmanda galibiyet arayacak. Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield'da 19.30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Liverpool - Manchester City muhtemel 11'ler...

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Fabinho, Robertson, Thiago, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Walker, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Cancelo, Sterling, Foden, David Silva

Bu dev mücadele öncesi Liverpool 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Manchester City ise 47 puanla lider durumda.