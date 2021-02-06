Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'de Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool haftanın en önemli maçında lider Manchester City'i ağırlayacak. Brighton ile oynadığı maçı kaybeden Liverpool dev rakibini yenerek puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Guardiola'nın öğrencileri ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Ozan Kabak'ın formasını giydiği İngiliz devi Liverpool Premier Lig'de 23. hafta maçında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Brighton ile oynadığı maçı kaybeden Liverpool dev rakibini yenerek puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Guardiola'nın öğrencileri ise deplasmanda galibiyet arayacak. Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.
Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Anfield'da 19.30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Liverpool - Manchester City muhtemel 11'ler...
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Fabinho, Robertson, Thiago, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Walker, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Cancelo, Sterling, Foden, David Silva
Bu dev mücadele öncesi Liverpool 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Manchester City ise 47 puanla lider durumda.