Liverpool - Manchester City maç sonucu: 2-2

Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği ve büyük bir heyecana sahne olan mücadelede kazanan olmadı.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren dev karşılaşmanın 2. yarısında ise adeta gol düellosu vardı. Jurgen Klopp'un öğrencileri 59. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. Ancak Pep Guardiola'nın tarafından cevap gecikmedi. Manchester City 69. dakikada Phil Foden ile maçta dengeyi sağladı. Liverpool 76. dakikada Mohamed Salah ile tekrardan öne geçmiş olsa da 81. dakikada sahneye Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne çıktı ve maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Bu maç sonucunda Liverpool puanını 15'e çıkartarak ligde Chelsea'nin arkasında 2. sırada kaldı. Manchester City ise puanını 14'e yükseltti.







