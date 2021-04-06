İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacak Real Madrid'de maç öncesi koronavirüs krizi yaşanıyor.

Eflatun beyazlılarda Fransız defans oyuncusu Raphael Varrane'un koronavirüse yakalandığı açıklandı. 27 yaşındaki Fransız futbolcu, Devler Ligi çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek. Real Madrid'de Raphael Varane'ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan bir diğer savunmacı Sergio Ramos da Liverpool karşısında takımını yalnız bırakacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Liverpool bu akşam TSİ 22.00'de İspanya'da karşı karşıya gelecek.