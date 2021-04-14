Liverpool maçı öncesi Real Madrid otobüsüne saldırı

Liverpool taraftarları, Anfield Road girişinde Real Madrid otobüsünü taşladılar. Yüzlerce taraftar maç öncesi stat etrafında toplanırken, Real Madrid otobüsünün geldiğinin anlaşılması üzerine otobüse taşlar fırlatıldı. Lüks otobüsün camları kırılırken, şoförün hızlı şekilde stat içine girebildiği belirtildi.

Olayın ardından iki kulüpten de herhangi bir açıklama yapılmazken, kimsenin yaralandığına dair bir haber de gelmedi. İki takımın İspanya'da oynanan ilk maçını Real Madrid 3-1 kazanarak yarı finale yükselme adına büyük avantaj elde etmişti.







