Liverpool - Leicester City maç sonucu: 3 - 0

Liverpool, sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle başta Salah, Alexander-Arnold, Van Dijk gibi önemli oyuncularından yoksun çıktığı maçta zirve takipçilerinden Leicester City'i 3-0 yenmeyi başardı. Üst üste 64 iç saha maçında yenilmeyen ve kulüp rekoru kıran Liverpool, böylece puanını 20 yaptı ve Tottenham'ın ardından averajla ikinci sırada yer aldı

Liverpool adına golleri Firmino, Jota ve Evans (kk) kaydetti. Milli oyuncu Cengiz Ünder ise 62.dakikada oyuna dahil oldu







