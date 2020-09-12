Liverpool - Leeds United maç sonucu: 4 - 3

Liverpool yeni sezonun ilk maçında Marcelo Bielsa ile önemli bir başarı yakalayan ve 16 yıl sonra Premie Lig'e geri dönen Leeds United ile karşılaştı. Son şampiyon Liverpool adeta gol düellosu şeklinde geçen maçı son anlarda kazandığı penaltı ile galip bitirdi. Salah'ın hat-trick yaptığı maçı ev sahibi 4-3 kazandı

Liverpool adına golleri Salah (3) ve Van Dijk atarken Leeds United adına golleri Harrison, Bamford, Klich kaydetti. Leeds United 3 kez Liverpool karşısında skor eşitliğini yakaladı ama puan alamadı



