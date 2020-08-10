Liverpool, Kostas Tsimikas transferini açıkladı

Andrew Robertson’a alternatif arayan Liverpool, Olympiakos'un 24 yaşındaki sol beki Kostas Tsimikas'ı transfer ettiğini duyurdu.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 21:50 Son Güncelleme:
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Liverpool, Kostas Tsimikas transferini açıkladı

Andrew Robertson’a alternatif arayan Premier Lig ekiplerinden Liverpool, aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Ligde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren "Kırmızılar", Olympiakos forması giyen 24 yaşındaki sol beki Kostas Tsimikas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

5 yıllık sözleşme imzalanan Tsimikas’ın bonservisi için İngiliz kulübünün kasasından 11,7 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

Tsimikas, geçen sezon Yunan temsilcisinde tüm kulvarlarda 46 maçta görev yapmıştı.

Tsimikas'ın Liverpool'da 21 numaralı formayı giyeceği açıklandı.



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