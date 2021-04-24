Liverpool, Konate transferini bitiriyor
Defans bölgesine milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı dahil eden Liverpool, bir stoper transferini daha bitirmeye hazırlanıyor. Van Dijk'ın sakatlanmasıyla defansta sorunlar yaşayan Jürgen Klopp'un ekibi, Leipzig forması giyen savunma oyuncusu Ibrahima Konate'ye 5 yıllık sözleşme teklif etti.
Liverpool, Ozan Kabak'ın ardından bir stoper transferini daha bitirmeye hazırlanıyor. Van Dijk'ın sakatlanmasıyla defansta sorunlar yaşayan Jürgen Klopp'un ekibi, Leipzig forması giyen savunma oyuncusu Ibrahima Konate'ye 5 yıllık sözleşme teklif etti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devi Liverpool, transfer için Alman ekibi Leipzig'e 35 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek.