Liverpool, Konate transferini bitiriyor

Liverpool, Ozan Kabak'ın ardından bir stoper transferini daha bitirmeye hazırlanıyor. Van Dijk'ın sakatlanmasıyla defansta sorunlar yaşayan Jürgen Klopp'un ekibi, Leipzig forması giyen savunma oyuncusu Ibrahima Konate'ye 5 yıllık sözleşme teklif etti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz devi Liverpool, transfer için Alman ekibi Leipzig'e 35 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek.