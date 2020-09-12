İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, kadrosunu daha da güçlendirmek adına alternatif isimlere yönelmiş durumda. İngiliz devinin, Watford forması giyen Ismaila Sarr ile ilgilendiği belirtildi. Liverpool, 22 yaşındaki başarılı oyuncu için Ocak ayında bir teklif yapmayı planlıyor.

Liverpool'da menajer Jurgen Klopp, İsmaila Sarr'ı kadrosunda görmek istese de Watford'un 40 milyon sterlinlik talebini karşılayacak bir teklif sunması beklenmiyor.

Football Insider'a göre yaz aylarında bu transfer adına yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmazken transferin yeni yıla bırakıldığı aktarılıyor.