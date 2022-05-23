Premier Lig'de bu sezon Manchester City ile amansız bir şampiyonluk yarışına giren ancak son haftada Guardiola'nın öğrencileri hata yapmayınca ligi 2. sırada tamamlayan Liverpool'da transfer çalışmaları oldukça hızlı başladı.

İngiliz ekibi, Fulham'ın 19 yaşındaki oyuncusu Fabio Carvalho ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeniden Premier Lig'e çıkan Fulham'ın başarılı futbolcusunu kadrosuna katan Liverpool'da Jürgen Klopp'un özellikle bu transferde büyük rol oynadığı öğrenildi.

19 yaşındaki Portekizli bu sezon Championship'te 36 kez forma giydi ve 10 gol, 8 asistlik performansa imza attı.







