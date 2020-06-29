İrfan Can Kahveci, Neymar, David Luiz, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Marcao, Isla ve en merak edilen Liverpool'un yıldız ismine kadar haftanın öne çıkan 10 paylaşımını sizler için derledik.

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