Liverpool için saçlarını feda eden yıldız o anları paylaştı! - Spor dünyasına damga vurmuş 10 paylaşım!
Liverpool için saçlarını feda eden yıldız oyuncunun o anlarından transferin gözdesi İrfan Can Kahveci'ye, Galatasaraylı Marcao'dan Arsenal'in yıldızı David Luiz'e, David Beckham'ın yeni mesleğinden, Fenerbahçeyle yollarını ayıran Isla'ya ve Cristiano Ronaldo'nun çok konuşulan doğum günü hediyesine kadar spor dünyasının en iyi 10 paylaşımına bir de FANATİK gözüyle bakın...
İrfan Can Kahveci, Neymar, David Luiz, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Marcao, Isla ve en merak edilen Liverpool'un yıldız ismine kadar haftanın öne çıkan 10 paylaşımını sizler için derledik.
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