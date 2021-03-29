Liverpool Ibrahima Konate transferini bitiriyor

Liverpool savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hala devam ediyor. Kırmızılar'ın son hedefi ise şu anda Fransa 21 yaş altı Milli Takımı'nda forma giyen Leipzig'li Ibrahima Konate... 21 yaşındaki oyuncunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor ve Liverpool transferi hemen bitirmek istiyor.

İngiliz basınındaki haberlere göre, Liverpool Konate için sözleşme fesih bedeli olan 40 milyon euroyu ödemeye hazır... Leipzig oyuncusunu satmak istemiyor ama fesih bedeli ödenirse de Alman ekibinin yapacağı bir şey yok...

Konate bu sene Alman ekibiyle toplamda 15 maça çıktı ve bir gol attı.







