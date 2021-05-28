Liverpool, Ibrahima Konate transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Leipzig'den Ibrahima Konate'nin transferi için anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. 22 yaşındaki savunmacı ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak bir sözleşme imzalandı.

Transfer sonrası ilk duygularını aktaran Konate, "Liverpool gibi böylesine büyük bir kulübe transfer olduğum için çok mutluyum" dedi.

Konate'nin transferi sonrasında Liverpool'un Schalke'den kiraladığı milli yıldızlarımızdan Ozan Kabak ile yola devam etmemesi bekleniyor. Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı aktarılmakta.

Ozan için Leipzig iddiası

Yeni sezon öncesi stoperlerinden Dayot Upamecano'yu Bayern'e kaptıran Leipzig, Ibrahima Konate'nin de Liverpool'a transferine izin vermişken savunmaya takviye arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın ismi de Leipzig ile anılmaktaydı.





Ozan Kabak için ayrıca bir başka milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'nin de devrede olduğu aktarılmakta.