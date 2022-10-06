Süper Lig 'de yeni sezona yeni kadro ve yeni teknik direktör Okan Buruk'la giren Galatasaray 17 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bu sezon tek mağlubiyetini Giresunspor maçında alan Sarı-Kırmızılı takım 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİP EDİYOR

Galatasaray bu sezon Avrupa'da mücadele etmiyor ancak bir çok önemli Avrupa kulübü Sarı-Kırmızılı takımın genç gelecek vadeden yeteneklerini yakından takip ediyor. NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmaları dev kulüplerin scoutları yakından takip ediyor.









EN GÖZDE SACHA BOEY

Galatasaray'da bu sezon en dikkat çeken performansı ortaya koyan oyuncu Sacha Boey. Sezon başında Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası formayı kapan 22 yaşındaki Fransız sağ bek dikkat çeken bir oyun ortaya koyuyor. Leo Dubois iyileştikten sonra da Sacha Boey düzenli olarak forma giymeye devam ediyor. Avrupa devleri de Boey'in performansını yerinden izliyor.

LIVERPOOL İZLEMEYE GELDİ

Süper Lig'in 7. haftasında NEF Stadı'nda Galatasaray'ın Konyaspor 'la oynadığı maçı Liverpool gözlemcilerinin takip ettiği ise tesadüfen ortaya çıktı. İngiliz kulübünün scoutları pasolig alarak maçı izlemek istedi ancak bilet bulamayınca Galatasaray kulübünden yardım istediler. Sarı-Kırmızılı kulüp, Liverpool scoutuna yer ayarladı ve maçı tribünden izlemesini sağladı.

4 OYUNCUYU TAKİPTELER

Liverpool gözlemcilerinin Konyaspor maçına 11'de başlayan Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'nun performansını takip ettiği öğrenildi. Bu 4 futbolcuyu sezon boyunca da takip edecekleri gelen haberler arasında.









GEÇEN SEZON KEREM TAKİPTEYDİ!

Galatasaray formasıyla geçen sezon 52 maçta 13 gol, 8 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nu geçen sezon bir çok Avrupa devi izlemeye gelmişti. Lyon scoutları oyuncunun transferi için olumlu rapor sunmamışlardı.

Yakup Çınar



