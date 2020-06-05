Premier Lig'de corona virüs pandemisi sonrası maçların yeniden start alacağı tarih belli oldu. 17 Haziran itibariyle sahalara dönen ligde lider Liverpool için de geri sayım başladı. Lig tarihinde en iyi başlangıcı yaparak ile yoluna devam eden ve 29 maçta 82 puan toplayan Jürgen Klopp'un ekibi için sadece iki galibiyet şampiyonluğa yeterli olacak.

Liverpool önce 21 Haziran tarihinde derbi maçta Everton ile karşılaşacak ve ardından 24 Haziran tarihinde evinde Crystal Palace ile oynayacak. Liverpool bu iki maçı da kazanırsa diğer sonuçlara bakılmaksınız şampiyonluğunu ilan edecek.





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Liverpool en erken şampiyon olan takım olabilir (bitime 7 hafta kala)

Bitime 7 hafta kala mutlu sona ulaşırsa Liverpool tarihe geçecek. Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım rekorunu daha önce Manchester United kırmıştı. Efsanevi teknik adam Alex Ferguson yönetimindeki Mnachester United, 14 Nisan 2001'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşmıştı.

Liverpool'un en yakın rakibi Manchester City'nin ise bu dönemde üç maçı var ve hepsi birbirinden zorlu. Pep Guardiola'nın ekibi önce Arsenal ardından Burnley ve daha sonra Chelsea deplasmanına çıkacak.









fanatik.com.tr / Tolga Kuru