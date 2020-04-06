Liverpool sadece Premier Lig tarihinde değil belki de beş büyük lig içinde kolay kolay yakalanmayacak bir performans ile 2020 yılı Mart ayı içine girmişti. Oynadığı 29 maçta 27 galibiyet alan Liverpool, bir beraberlik bir yenilgi almış ve 82 puan toplamıştı. Jürgen Klopp'un ekibi en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde yer alırken sadece iki galibiyet ile şampiyonluğunu ilan edebilecekti.

Liverpool, corona virüsü salgını olmasa muhtemelen Mart ayı bitmeden şampiyon olup tarihe geçecek ya da normal fikstürde dün oynanması gereken Manchester City maçı ile ilk Premier Lig şampiyonluğunu ilan edecekti. Liverpool böylece Alex Ferguson ile 14 Nisan 2001 tarihinde şampiyon olan Manchester United'ın rekorunu kıracaktı.

Haziran'da biten Premier Lig sezonu yok

UEFA ve FIFA tarafından liglerin tamamlanması tavsiyesi üzerinde bir çok lig gibi Premier Lig'de de Mayıs sonu itibariyle maçların başlaması bekleniyor. Liverpool ise en az iki galibiyete ihtiyacı olduğu için muhtemelen Haziran gibi mutlu sona ulaşacak. Premier Lig tarihinde Haziran ayı içinde şampiyon olan ilk takım olacak. 1992 yılında kurulan Premier Lig'de Haziran ayı ya da sonraki aylarda içinde tamamlanan sezon bulunmuyor.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



