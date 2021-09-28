Liverpool efsanesi Roger Hunt hayatını kaybetti

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool’un eski golcüsü Roger Hunt, 83 yaşında hayatını kaybetti. Liverpool’dan yapılan açıklamada, "Efsanevi eski oyuncumuz Roger Hunt’ın vefatının yasını tutuyoruz.

Bu üzücü ve zor zamanda Roger’ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikteyiz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’nin kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası’nda takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Hunt, altı maçta da forma giymiş ve 3 gol atmıştı.

Liverpool formasıyla iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Hunt, 492 maçta attığı 285 golle kulüp tarihinin en skorer ikinci ismi olmayı başardı.

AA