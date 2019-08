Avrupa’da yeni sezonun ilk kupası bu akşam sahibini bulacak. İstanbul’daki Vodafone Park Stadı’ndaki mücadelede tarihte ilk kez iki İngiliz takımı finalde kozlarını paylaşacak. Bir tarafta geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool, diğer tarafta Avrupa Ligi’nin sahibi Chelsea olacak. Geçtiğimiz hafta perdelerini açan İngiltere Premier Ligi’nin ilk haftasında Liverpool, Norwich’i 4-1 mağlup ederken, Chelsea de Manchester United deplasmanından 4-0’lık ağır bir yenilgi aldı. Teknik direktör Jürgen Klopp önderliğindeki Liverpool’da kaleci Alisson ve Clyne, yeni hocası ve efsane futbolcusu Frank Lampard yönetimindeki Chelsea’de ise Loftus-Cheek ile Callum sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Peki, Liverpool - Chelsea maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Liverpool - Chelsea maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Mücadele beIN SPORTS Haber'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İLK 11'LER

Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Pedro, Giroud

Türkiye’den sadece Galatasaray

Kırmızılılar’da tüm gözler Mohamed Salah ve Mane üzerinde olacak. Eden Hazard’ın ayrılmasıyla büyük güç kaybeden Chelsea ise Pulisic ve Pedro’nun gününde olmasını umut edecek. Daha önce 2000 yılında Galatasaray’ın tek Türk takımı olarak Real Madrid’i yenerek kazandığı Süper Kupa’yı geçen yıl Real’i 4-2 deviren Atletico Madrid kazanmıştı. 3 kez bu organizasyonda final oynayan Chelsea, 1998’de mutlu sona ulaşırken 2012 ve 2013’te finalde kupayı kaptırdı. 5 kez finalde yer alan Liverpool, 1977, 2001 ve 2005’te şampiyonluk yaşarken, 1978 ile 1984’teki finalleri kaybetti.

Tarihte ilk kez kadın hakem

İlk kez UEFA’nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çalacak. Fransız hakem Stephanie Frappart’ın yöneteceği mücadelede yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti’nden Michelle O’Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak. UEFA’nın bu hareketiyle de cinsiyet eşitliğine vurgu yaptığı belirtiliyor.

En değerlisi Muhammed Salah

İstanbul’da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea’nin toplam futbolcu değeri 1.91 milyar Euro’yu buluyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan Liverpool’un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1.08 milyar Euro, UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea’nin ise 835.75 milyon Euro oldu. Bu finalin en pahalı oyuncusu ise 150 milyon Euro ile Liverpool’dan Muhammed Salah.

İspanyollar damga vuruyor

Kupaya son yıllarda İspanyol takımları damgasını vurdu. 2009-2018 yılları arasında düzenlenen son 10 final mücadelesinde 9 kez İspanyol takımları mutlu sona ulaştı. Sadece 2013 yılında finalde Chelsea’yi mağlup eden Bayern Münih, kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. 2014- 2018 yılları arasındaki beş final mücadelesinin dört tanesine ise iki İspanyol takımı finalde karşı karşıya gelmişti.

500 milyon kişi izleyecek

Son dönemde sporun birçok alanında başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapan Türkiye, futbolda dördüncü kez bir final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. İstanbul’daki karşılaşmada tüm dünyanın gözü de Vodafone Park Stadı’nda olacak. Alınan bilgiye göre mücadele Avrupa’nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya’nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara gelecek. Tribündeki 40 bin kişi, ekranları başında ise yaklaşık yarım milyar insanın, Süper Kupa finalinin heyecanının yaşaması bekleniyor.

Sonra da Devler Ligi...

İlk olarak 2005 Şampiyonlar Ligi finalini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Türkiye, daha sonra sırasıyla Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Shakhtar Donetsk’in, Werder Bremen’i uzatmalara giden UEFA Kupası (Avrupa Ligi) finalinde 2-1 yendiği maça ve 2013’te organize ettiği FIFA U20 Dünya Kupası’ndaki Fransa’nın, Uruguay’ı penaltı atışlarında 4-1 yenerek şampiyon olduğu karşılaşmaya ev sahipliği yapmıştı. Ayrıca Süper Kupa’nın ardından da 2020 Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek.

Allison Becker dev maçta yok

Premier Lig’de Liverpool’un sahasında Norwich City ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan Brezilyalı kaleci Allison Becker'den kötü haber geldi. 26 yaşındaki file bekçisinin 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea ile Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında takımdaki yerini alamayacak.

Kent ekonomisine maçın 100 milyon Euro'luk katkı

11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla kapılarını açan ve birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Vodafone Park, UEFA Süper Kupa finaliyle en büyük organizasyonuna imza atacak. Türkiye böylece, 2005'te Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi Finali ve 2009'da Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan UEFA Kupası Finali'nin ardından UEFA organizasyonlarındaki 3. ev sahipliğini gerçekleştirecek. İngilizlerin dünyaca ünlü iki kulübünün İstanbul'da 14 Ağustos’ta UEFA Süper Kupa final maçında karşılaşacak olması İstanbul ekonomisi ve Türk hava yolu şirketlerine büyük doping etkisi yaratacak. Final maçını izlemek için 50 binden fazla ağırlıklı İngilizler olmak dünyanın birçok yerinden futbolseverin İstanbul'a akın edecek olması esnafın ve otellerin yüzünü güldürecek. Şimdiden Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuşlara ve otellere İngiliz futbolseverler rezervasyon yaptırmaya başladı. İstanbul'da maçı izlemek için geleceklere yönelik yayınlanan turlara da ilgi arttı. Turizmciler, kent ekonomisine maçın 100 milyon euro katkı yapacağını ve otellerde doluluk oranının yüzde yüze çıkacağını söyledi. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

En çok Milan ve Barcelona kazandı

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu. Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti. Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı. Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

24 ayrı takım sevindi

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı. Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ile İspanya'dan Atletico Madrid ise 3'er kez mutlu sona ulaştı. UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.

1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı

Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı. O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

İspanyollar son 10 kupanın 9'unu aldı

İspanyol ekipleri son 10 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı. Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti. Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

En çok kazanan futbolcular Maldini ve Alves

UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu. Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İspanyol damgası

UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok İspanyol takımları müzesine götürdü. İspanyollar bu yıla kadar 27 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

Ancelotti ve Guardiola zirvede

Organizasyonu en çok kazanan teknik adamlar listesinde İtalyan Carlo Ancelotti ile İspanyol Pep Guardiola zirvede yer alıyor. Ancelotti, Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014 yılında şampiyonluk yaşadı. Guardiola ise Barcelona'nın başında 2009 ve 2011, Bayern Münih ile de 2013 yıllarında mutlu sona ulaştı. Kupanın tarihinde Carlo Ancelotti, Josep Guardiola, Diego Simeone, Luis Enrique ve Zinedine Zidane, hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan tarafta yer aldı.

En erken gol Costa'dan

UEFA Süper Kupa'da geçen yıl Real Madrid ağlarını 50. saniyede havalandıran Atletico Madridli Diego Costa, en erken golü atan futbolcu oldu. Kupada 2012 yılında Radamel Falcao, 1977 yılında da Terry McDermott "hat-trick" yapma başarısını gösterdi.

Barcelona ile Sevilla arasında 2015 yılında oynanan ve 5-4 Kalatan ekibinin galibiyetiyle sona eren maç, organizasyonun en gollü mücadelesi olurken, en farklı galibiyetleri ise 2006 yılında Barcelona'yı 3-0 yenen Sevilla ile 2012 yılında Chelsea'yi 4-1 mağlup eden Atletico Madrid elde etti.

UEFA Süper Kupa'da İngiltere derbisi

Liverpool ile Chelsea arasında yarın İstanbul'da oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa maçında, organizasyon tarihinde ilk kez İngiliz kulüpleri karşılaşacak. İlk defa 1973'te düzenlenen ve 1998'den itibaren çift maç usulü yerine tek karşılaşmayla sahibini bulan UEFA Süper Kupa'da, 8. kez aynı ülkeden takımlar karşı karşıya gelecek. İtalyan ekipleri Milan ile Sampdoria 1990, Parma ile Milan 1993, İspanyol temsilcileri Barcelona ile Sevilla 2006 ve 2015, Real Madrid ile Sevilla 2014 ve 2016, Real Madrid ile Atletico Madrid de 2018'de Süper Kupa için mücadele etti.

1990'da Milan, Sampdoria'yı 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyon oldu. 1993'te ilk maçı 1-0 kaybeden Parma, rövanşı uzatmalar sonunda 2-0 kazanarak kupaya uzandı. 2006'da Sevilla, Barcelona'yı 3-0, 2014'te Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. 2015 ve 2016 şampiyonları uzatmalarda belli oldu. 2015'te Barcelona, Sevilla'yı 5-4, 2016'da da Real Madrid, Sevilla'yı 3-2 yendi.

Aynı kentin takımlarının karşılaştığı ilk UEFA Süper Kupa maçı olarak tarihe geçen 2018'de Atletico Madrid, normal süresi 2-2 biten mücadelede Real Madrid'i 4-2 mağlup etti. Bu yıl ise ilk defa iki İngiliz kulübü, Süper Kupa mücadelesinin tarafları olacak.

Liverpool 4'üncü, Chelsea 2'nci kupasını istiyor

Hangi takım kazanırsa kazansın UEFA Süper Kupası, 2005'ten bu yana ilk kez İngiltere'ye gidecek. Vodafone Park'a UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi olarak gelecek Liverpool, 6. kez Süper Kupa maçında mücadele edecek. Kupayı müzesine götüren son İngiliz kulübü olan Liverpool, 1977, 2001, 2005'te kazanan, 1978 ve 1984'te de kaybeden taraftı. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise Süper Kupa karşılaşmasına 4. defa çıkacak. Tek şampiyonluğunu 1998'de elde eden Chelsea, 2012 ve 2013'te sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa kupalarında 11. randevu

Liverpool ile Chelsea, tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere UEFA organizasyonlarında daha önce 10 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Chelsea, 2'sini Liverpool kazandı. 5 karşılaşma da berabere bitti. Chelsea 12, Liverpool ise 10 gol attı. İki kulüp arasında 182 resmi maç oynandı. Karşılaşmaların 78'inde Liverpool, 63'ünde Chelsea sahadan galip ayrıldı. Taraflar 41 müsabakada yenişemedi. Takımlar son olarak geçen sezon İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi Liverpool, 14 Nisan'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı.

Liverpool ve Chelsea'nin İngilizlere karşı karnesi

Liverpool, Avrupa kupaları tarihinde kendi ülkesinden kulüplerle 21 karşılaşma oynadı. Bunların 8'ini kazanan Merseyside ekibi, 8 kez berabere kaldı, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. İngiliz takımlarıyla 18 defa karşılaşan Chelsea, bu maçların 7'sini kazandı. 4 mağlubiyeti bulunan Londra temsilcisinin, 7 maçı da berabere bitti. UEFA, müthiş maç öncesinde Türkiye’ye gelecek taraftarlara bir takım önerilerde bulundu. Seyircilere şehir içi ulaşımda ne yapılması gerektiği söylenirken Türk mutfağından da tavsiyeler verildi.

UEFA, yayınladığı bültende ise şu maddelere yer verdi:

■ İstanbul’a gelmeden sağlam bir diyet yapın. Çünkü burada Türk mutfağına girince kilo almanız kaçınılmaz olacaktır.

■ Döner ve Adana kebap mutfağın sac ayakları. Lahmacun ve pide denemeye değer

■ Baklava, kadayıf favori tatlıları, künefe ve katmer de sıcak alternatifler.

■ Yumuşak bir içecek istiyorsanız ayran için.

■ Ulaşımda sıkıntı yaşamamak adına lisanslı taksileri kullanın ve mutlaka taksimetreyi açtırın.

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar kapanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İBB açıklamasında, Liverpool ve Chelsea'nin karşılaşacağı müsabakanın yapılacağı 14 Ağustos günü saat 13.00'ten ve 15 Ağustos sabah saat 04.00'e kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.





Açıklamada, kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı olarak, Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağı'ndan Stadyuma kadar çift taraflı olarak (Süleyman Seba Caddesi ile Dolmabahçe Caddesi'nin kesiştiği noktadan itibaren), Gümüşsuyu Bölgesi'nde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü olarak (Alman Konsolosluğu'nun bulunduğu noktanın kavşağından itibaren, Taksim Bölgesinden geliş), Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi Taksim Bölgesi'nden Geliş, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi Nişantaşı-Maçka Bölgesinden geliş – gidiş, Meclisi Mebusan Caddesi'nde her iki yönlü olarak, Mebusan Yokuşu'nun (Parkiçi Yolu) kesiştiği noktadan Mimar Sinan Üniversitesi'nin olduğu yer (Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere Karaköy istikametinden geliş-gidiş, Gümüş Sokak. Kapanacak ara yollar; Kadırgalar Caddesi: Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Kadırgalar Caddesi stadyuma yakın tek şerit, Tünel çıkışı ile Kadırgalar Caddesi'ni birleştiren ara yol."

Ayrıca maç günü seyircilere toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vereceği de kaydedildi.

İstanbul'da 'UEFA Süper Kupa Finali' tedbirleri

İstanbul Valiliği, Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" nedeniyle bazı tedbirler aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali öncesi, 4-19 Ağustos tarihleri arasında köprü sökümü yapılacağından Şehit Mehmetçik Caddesi tamamen, Bayıldım Caddesi'nin tek şerit olarak kapatılacağı, Cemil Reşit Rey Kongre Salonu ve çevresinde gerekli yol kapamalarının yapılacağı bildirildi.

UEFA Başkanı ve yönetiminin, Liverpool ve Chelsea kafilelerinin konaklayacakları oteller ve çevreleri ile İstanbul'daki bütün programlarında en üst seviyede emniyet ve trafik tedbirleri alınacağı belirtilen açıklamada, kafilelerin İstanbul Havalimanına inişleri sonrası eskort eşliğinde otellere intikallerinin sağlanacağı, taraftarların geldikleri havalimanlarında ve toplanma alanlarına gidişlerinde gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

5 Ağustos'tan itibaren müsabakaya ilişkin bütün tedbirlerin alındığı ve uygulanmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Müsabaka gününden bir gün önce Vodafone Park, Liverpool taraftarlarının toplanma alanı Taksim Meydanı ve Chelsea kafilelerinin toplanma alanı Beşiktaş Çarşı Meydan ile çevrelerinde gerekli tedbirler alınacaktır. Maç günü öğle saatlerinde stadyum bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. UEFA yönetim kurulu, Liverpool ve Chelsea kafileleri ve taraftarlarının ivedilikle Vodafone Park'a intikalleri sağlanacaktır. Stadyum ve çevresinde, UEFA logolu, UEFA Süper Kupa logo, Liverpool ve Chelsea yazılı konu maça dair bilgileri içeren korsan ürünlerin satışını engellemek için İBB ve ilgili ilçe belediyeleri müşterek çalışmalar yapacaklardır."

Açıklamada, müsabaka sonunda mağlup olan ve galip gelen takım taraftarlarının ayrı ayrı toplanma alanlarına ve oradan da havalimanlarına, takım kafilelerinin ise konaklayacakları otele ve ardından da İstanbul Havalimanı'na eskort eşliğinde intikallerinin sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü 10.00'dan 15 Ağustos Perşembe günü müsabaka güvenlik amiri tarafından bildirilecek zamana kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çift taraflı, Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından stadyuma kadar çift taraflı, Gümüşsuyu bölgesinde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesişen noktasında her iki yönlü. Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi her iki yönlü olarak, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Taşkışla Caddesi (gerek görülmesi halinde), Mete Caddesi, Divan kavşağı ile Mete Caddesi arası, Gümüş Sokak ile Gümüş Caddesi'nin kesiştiği yerden itibaren."

Olumsuz durumlara karşı kriz masası

UEFA Süper Kupa Finali boyunca Vodafone Park içerisinde kurulacak kriz masası aracılığıyla olumsuz durumlara müdahale edileceği bilgisi verilen açıklamada, "UEFA Süper Kupa kapsamında ilimize getirilecek olan Şampiyonlar Ligi Kupası, Avrupa Kupası ve 2019 Süper Kupası'nın İstanbul Havalimanı'nda sergilenmesi esnasında gerekli tedbirler alınacaktır. Müsabaka günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde, Vodafone Park ve çevresinde gerekli polis görevlendirilmesi yapılacaktır. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce, Türk takımları, Liverpool ve Chelsea taraftarlarının sosyal medya analizi üzerinden gerekli takip yapılacaktır." denildi.

Oteller, toplanma alanları, takım ve taraftarların kullandığı güzergahlarda Acil Müdahale Timi'nin görev yapmaya başladığı aktarılan açıklamada, alınan tedbirlere karadan Özel Harekat, Terörle Mücadele Timleri ve motorize unsurlar, denizden deniz botları ve balık adamlar, havadan ise polis helikopterinin destek vereceği kaydedildi.