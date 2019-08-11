Liverpool - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa’da yeni sezonun ilk kupası bu akşam sahibini bulacak. İstanbul’daki Vodafone Park Stadı’ndaki mücadelede tarihte ilk kez iki İngiliz takımı finalde kozlarını paylaşacak. Bir tarafta geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool, diğer tarafta Avrupa Ligi’nin sahibi Chelsea olacak. Geçtiğimiz hafta perdelerini açan İngiltere Premier Ligi’nin ilk haftasında Liverpool, Norwich’i 4-1 mağlup ederken, Chelsea de Manchester United deplasmanından 4-0’lık ağır bir yenilgi aldı. Teknik direktör Jürgen Klopp önderliğindeki Liverpool’da kaleci Alisson ve Clyne, yeni hocası ve efsane futbolcusu Frank Lampard yönetimindeki Chelsea’de ise Loftus-Cheek ile Callum sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Türkiye’den sadece Galatasaray

Kırmızılılar’da tüm gözler Mohamed Salah ve Mane üzerinde olacak. Eden Hazard’ın ayrılmasıyla büyük güç kaybeden Chelsea ise Pulisic ve Pedro’nun gününde olmasını umut edecek. Daha önce 2000 yılında Galatasaray’ın tek Türk takımı olarak Real Madrid’i yenerek kazandığı Süper Kupa’yı geçen yıl Real’i 4-2 deviren Atletico Madrid kazanmıştı. 3 kez bu organizasyonda final oynayan Chelsea, 1998’de mutlu sona ulaşırken 2012 ve 2013’te finalde kupayı kaptırdı. 5 kez finalde yer alan Liverpool, 1977, 2001 ve 2005’te şampiyonluk yaşarken, 1978 ile 1984’teki finalleri kaybetti.

Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

14 Ağustos Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Mücadele beIN SPORTS Haber'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Mane, Salah, Firmino

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso, Jorginho, Kante, Pulisic, Barkley, Pedro, Giroud

Tarihte ilk kez kadın hakem

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿İlk kez UEFA’nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çalacak. Fransız hakem Stephanie Frappart’ın yöneteceği mücadelede yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti’nden Michelle O’Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak. UEFA’nın bu hareketiyle de cinsiyet eşitliğine vurgu yaptığı belirtiliyor.

En değerlisi Muhammed Salah

İstanbul’da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea’nin toplam futbolcu değeri 1.91 milyar Euro’yu buluyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan Liverpool’un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1.08 milyar Euro, UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea’nin ise 835.75 milyon Euro oldu. Bu finalin en pahalı oyuncusu ise 150 milyon Euro ile Liverpool’dan Muhammed Salah.

İspanyollar damga vuruyor

Kupaya son yıllarda İspanyol takımları damgasını vurdu. 2009-2018 yılları arasında düzenlenen son 10 final mücadelesinde 9 kez İspanyol takımları mutlu sona ulaştı. Sadece 2013 yılında finalde Chelsea’yi mağlup eden Bayern Münih, kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. 2014- 2018 yılları arasındaki beş final mücadelesinin dört tanesine ise iki İspanyol takımı finalde karşı karşıya gelmişti.

500 milyon kişi izleyecek

Son dönemde sporun birçok alanında başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapan Türkiye, futbolda dördüncü kez bir final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. İstanbul’daki karşılaşmada tüm dünyanın gözü de Vodafone Park Stadı’nda olacak. Alınan bilgiye göre mücadele Avrupa’nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya’nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara gelecek. Tribündeki 40 bin kişi, ekranları başında ise yaklaşık yarım milyar insanın, Süper Kupa finalinin heyecanının yaşaması bekleniyor.

Sonra da Devler Ligi...

İlk olarak 2005 Şampiyonlar Ligi finalini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Türkiye, daha sonra sırasıyla Fenerbahçe Ülker Stadı’nda Shakhtar Donetsk’in, Werder Bremen’i uzatmalara giden UEFA Kupası (Avrupa Ligi) finalinde 2-1 yendiği maça ve 2013’te organize ettiği FIFA U20 Dünya Kupası’ndaki Fransa’nın, Uruguay’ı penaltı atışlarında 4-1 yenerek şampiyon olduğu karşılaşmaya ev sahipliği yapmıştı. Ayrıca Süper Kupa’nın ardından da 2020 Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek.

Trafiğe kalmayın maça erken gelin

Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok futbolsever maçın oynanacağı stat çevresinde toplanarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stat çevresinde maç günü adeta kuş uçurtulmayacak. Stat çevresindeki yollar bugün saat 13.00 ile gece 04.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, trafik sorunu yaşanmaması adına taraftarları erken stada gelmeleri konusunda uyarıyor.

Allison Becker dev maçta yok

Premier Lig’de Liverpool’un sahasında Norwich City ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan Brezilyalı kaleci Allison Becker'den kötü haber geldi. 26 yaşındaki file bekçisinin 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea ile Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında takımdaki yerini alamayacak.

Kent ekonomisine maçın 100 milyon Euro'luk katkı

11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla kapılarını açan ve birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Vodafone Park, UEFA Süper Kupa finaliyle en büyük organizasyonuna imza atacak. Türkiye böylece, 2005'te Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi Finali ve 2009'da Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan UEFA Kupası Finali'nin ardından UEFA organizasyonlarındaki 3. ev sahipliğini gerçekleştirecek. İngilizlerin dünyaca ünlü iki kulübünün İstanbul'da 14 Ağustos’ta UEFA Süper Kupa final maçında karşılaşacak olması İstanbul ekonomisi ve Türk hava yolu şirketlerine büyük doping etkisi yaratacak. Final maçını izlemek için 50 binden fazla ağırlıklı İngilizler olmak dünyanın birçok yerinden futbolseverin İstanbul'a akın edecek olması esnafın ve otellerin yüzünü güldürecek. Şimdiden Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuşlara ve otellere İngiliz futbolseverler rezervasyon yaptırmaya başladı. İstanbul'da maçı izlemek için geleceklere yönelik yayınlanan turlara da ilgi arttı. Turizmciler, kent ekonomisine maçın 100 milyon euro katkı yapacağını ve otellerde doluluk oranının yüzde yüze çıkacağını söyledi. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

UEFA, müthiş maç öncesinde Türkiye’ye gelecek taraftarlara bir takım önerilerde bulundu. Seyircilere şehir içi ulaşımda ne yapılması gerektiği söylenirken Türk mutfağından da tavsiyeler verildi.

UEFA, yayınladığı bültende ise şu maddelere yer verdi:

■ İstanbul’a gelmeden sağlam bir diyet yapın. Çünkü burada Türk mutfağına girince kilo almanız kaçınılmaz olacaktır.

■ Döner ve Adana kebap mutfağın sac ayakları. Lahmacun ve pide denemeye değer

■ Baklava, kadayıf favori tatlıları, künefe ve katmer de sıcak alternatifler.

■ Yumuşak bir içecek istiyorsanız ayran için.

■ Ulaşımda sıkıntı yaşamamak adına lisanslı taksileri kullanın ve mutlaka taksimetreyi açtırın.

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar kapanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İBB açıklamasında, Liverpool ve Chelsea'nin karşılaşacağı müsabakanın yapılacağı 14 Ağustos günü saat 13.00'ten ve 15 Ağustos sabah saat 04.00'e kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı olarak, Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağı'ndan Stadyuma kadar çift taraflı olarak (Süleyman Seba Caddesi ile Dolmabahçe Caddesi'nin kesiştiği noktadan itibaren), Gümüşsuyu Bölgesi'nde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü olarak (Alman Konsolosluğu'nun bulunduğu noktanın kavşağından itibaren, Taksim Bölgesinden geliş), Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi Taksim Bölgesi'nden Geliş, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi Nişantaşı-Maçka Bölgesinden geliş – gidiş, Meclisi Mebusan Caddesi'nde her iki yönlü olarak, Mebusan Yokuşu'nun (Parkiçi Yolu) kesiştiği noktadan Mimar Sinan Üniversitesi'nin olduğu yer (Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere Karaköy istikametinden geliş-gidiş, Gümüş Sokak. Kapanacak ara yollar; Kadırgalar Caddesi: Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Kadırgalar Caddesi stadyuma yakın tek şerit, Tünel çıkışı ile Kadırgalar Caddesi'ni birleştiren ara yol."

Ayrıca maç günü seyircilere toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vereceği de kaydedildi.

İstanbul'da 'UEFA Süper Kupa Finali' tedbirleri

İstanbul Valiliği, Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" nedeniyle bazı tedbirler aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali öncesi, 4-19 Ağustos tarihleri arasında köprü sökümü yapılacağından Şehit Mehmetçik Caddesi tamamen, Bayıldım Caddesi'nin tek şerit olarak kapatılacağı, Cemil Reşit Rey Kongre Salonu ve çevresinde gerekli yol kapamalarının yapılacağı bildirildi.

UEFA Başkanı ve yönetiminin, Liverpool ve Chelsea kafilelerinin konaklayacakları oteller ve çevreleri ile İstanbul'daki bütün programlarında en üst seviyede emniyet ve trafik tedbirleri alınacağı belirtilen açıklamada, kafilelerin İstanbul Havalimanına inişleri sonrası eskort eşliğinde otellere intikallerinin sağlanacağı, taraftarların geldikleri havalimanlarında ve toplanma alanlarına gidişlerinde gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

5 Ağustos'tan itibaren müsabakaya ilişkin bütün tedbirlerin alındığı ve uygulanmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Müsabaka gününden bir gün önce Vodafone Park, Liverpool taraftarlarının toplanma alanı Taksim Meydanı ve Chelsea kafilelerinin toplanma alanı Beşiktaş Çarşı Meydan ile çevrelerinde gerekli tedbirler alınacaktır. Maç günü öğle saatlerinde stadyum bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. UEFA yönetim kurulu, Liverpool ve Chelsea kafileleri ve taraftarlarının ivedilikle Vodafone Park'a intikalleri sağlanacaktır. Stadyum ve çevresinde, UEFA logolu, UEFA Süper Kupa logo, Liverpool ve Chelsea yazılı konu maça dair bilgileri içeren korsan ürünlerin satışını engellemek için İBB ve ilgili ilçe belediyeleri müşterek çalışmalar yapacaklardır."

Açıklamada, müsabaka sonunda mağlup olan ve galip gelen takım taraftarlarının ayrı ayrı toplanma alanlarına ve oradan da havalimanlarına, takım kafilelerinin ise konaklayacakları otele ve ardından da İstanbul Havalimanı'na eskort eşliğinde intikallerinin sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü 10.00'dan 15 Ağustos Perşembe günü müsabaka güvenlik amiri tarafından bildirilecek zamana kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çift taraflı, Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından stadyuma kadar çift taraflı, Gümüşsuyu bölgesinde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesişen noktasında her iki yönlü. Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi her iki yönlü olarak, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Taşkışla Caddesi (gerek görülmesi halinde), Mete Caddesi, Divan kavşağı ile Mete Caddesi arası, Gümüş Sokak ile Gümüş Caddesi'nin kesiştiği yerden itibaren."

Olumsuz durumlara karşı kriz masası

UEFA Süper Kupa Finali boyunca Vodafone Park içerisinde kurulacak kriz masası aracılığıyla olumsuz durumlara müdahale edileceği bilgisi verilen açıklamada, "UEFA Süper Kupa kapsamında ilimize getirilecek olan Şampiyonlar Ligi Kupası, Avrupa Kupası ve 2019 Süper Kupası'nın İstanbul Havalimanı'nda sergilenmesi esnasında gerekli tedbirler alınacaktır. Müsabaka günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde, Vodafone Park ve çevresinde gerekli polis görevlendirilmesi yapılacaktır. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce, Türk takımları, Liverpool ve Chelsea taraftarlarının sosyal medya analizi üzerinden gerekli takip yapılacaktır." denildi.

Oteller, toplanma alanları, takım ve taraftarların kullandığı güzergahlarda Acil Müdahale Timi'nin görev yapmaya başladığı aktarılan açıklamada, alınan tedbirlere karadan Özel Harekat, Terörle Mücadele Timleri ve motorize unsurlar, denizden deniz botları ve balık adamlar, havadan ise polis helikopterinin destek vereceği kaydedildi.