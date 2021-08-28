Liverpool-Chelsea CANLI

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında şampiyonluğun iki iddialı takımı Liverpool ve Chelsea, karşı karşıya geliyor. Ligde oynadıkları ilk iki maçı kazanan iki takım da karşılaşmadan galip gelerek hem kazanma serisini sürdürmek hem de haftayı zirvede kapatma peşinde. Peki Liverpool-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zorlu mücadelenin detayları fanatik.com.tr'de...

Maçın Canlı anlatımı için tıklayınız

Liverpool-Chelsea maçı 11'leri

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Mane, Salah, Firmino.

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, James, Jorginho, Kante, Alonso, Mount, Havertz, Lukaku.

Liverpool-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool ve Chelsea arasında Anfield Road'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.