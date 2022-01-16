Liverpool - Brentford maçının öne çıkan rakamları

Ligde son 3 maçını kazanamayan Liverpool, deplasmanda çıktığı son 6 maçta galibiyet çıkartamayan Brentford ile sahasında karşılaşacak.

Salah ve Mane'nin Afrika Uluslar Kupası'na katılımının ardından güç kaybeden Liverpool'da en büyük sorun takımın defans hattından. Premier Lig'de çıktığı son 4 maçta kalesini gole kapatamadı.

Thomas Frank takımının savunma sorununu bir türlü çözemedi. Brentford'un endişe veren en büyük sorunu deplasmanda galibiyet alamadığı seri boyunca kalesinde 6 maçta 16 gol görmesi.

Brentford, Premier Lig'de Pazar günleri oynadığı 6 maçın 3'ünü kazandı. Bu seride 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Pazar günleri en az 5 maç oynayan tüm takımlar arasında, maçlarının en az yarısını kazanan 4 takımdan biri durumunda. Manchester United (165/301), Chelsea (137/270) ve Arsenal (151/300).

Mücadele öncesi en dikkat çeken istatistik Liverpool'un Kasım ve Aralık aylarındaki 6 maçlık galibiyet serisinin ardından son 3 Premier Lig maçından galibiyet alamaması ve bu seride 2 beraberlik 1 yenilgi aldı. Ancak Liverpool kendi evinde Premier Lig'de 13 maçta yenilmedi ve son 4 maçını kazandı.

Liverpool'un hücum hattında önemli eksikleri olsa da rakibi karşısında kazanacak güce sahip.