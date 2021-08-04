Liverpool Alisson Becker ile uzattı

İngiliz devi Liverpool, iç transferde oyuncularına imza attırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıldız futbolcusu Fabinho ile yeni sözleme imzalayan Kırmızılar, şimdi de kaleci Alisson'un sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı file bekçisiyle 2027'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

3 yılda 4 kupa kaldırdı

2019 yılında İtalyan devi Roma'dan transfer olan Alisson Becker, 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Kupası elde etti.