Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği bir maç oynanacak. D Grubu'nda lider Liverpool, takipçisi Ajax'ı konuk edecek. Liverpool'un Atalanta karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alması sonrası yarış kızıştı. Merseyside ekibi, Ajax'ı devirip liderliğini perçinlemek istiyor. Hollanda ekibi ise dev rakibini dize getirip, evine lider dönmenin hesaplarını yapıyor.

Liverpool'da van Dijk, Alexander-Arnold, Gomez ile Chamberlain, Ajax'ta ise Kudus sakatlığı nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecekler.

Liverpool - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield Road'da oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. 1 Aralık Salı günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak 90 dakika beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Liverpool - Ajax muhtemel 11'ler:

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Williams, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Mane, Jota, Salah, Firmino

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Blind, Gravenberch, Neres, Tadic, Traore

Grupta oynanacak diğer maçta Atalanta, Midtjylland'ı konuk edecek. 5. maçlar öncesinde D Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Liverpool / 9 puan

2- Ajax / 7 puan

3- Atalanta / 7 puan

4- Midtjylland / 0 puan