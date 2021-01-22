Liverpool 68 maç sonra evinde kaybetti

Premier Lig 18.hafta maçında Liverpool evinde Burnley takımına 1-0 kaybetti ve yaklaşık 4 yıl sonra iç saha yenilgisi aldı. Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, ligde en son 2017 yılı Nisan ayında Crystal Palace'a 2-1 kaybetmişti

Burnley böylece Liverpool'un iç sahada yakaladığı 68 maçlık rekor yenilmezlik serisine son vermiş oldu. Geçen sezonun şampiyonu, üst üste üç sezon 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Anfield Stadı'nda lig maçı kaybetmeden sezon tamamlamıştı.

Liverpool, üst üste 4. Premier Lig maçında da gol atamazken aldığı kötü sonuçların ardından lider Manchester United'ın 6 puan gerisine düştü ve 4.sırada kaldı





PREMIER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU