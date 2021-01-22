Liverpool 68 maç sonra evinde kaybetti
Premier Lig'de 18.hafta ait karşılaşmada Liverpool evinde Burnley takımına 1-0 kaybetti ve yaklaşık 4 yıl sonra iç saha yenilgisi aldı. Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, ligde en son 2017 yılı Nisan ayında kaybetmiş ve 68 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı
Premier Lig 18.hafta maçında Liverpool evinde Burnley takımına 1-0 kaybetti ve yaklaşık 4 yıl sonra iç saha yenilgisi aldı. Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, ligde en son 2017 yılı Nisan ayında Crystal Palace'a 2-1 kaybetmişti
Burnley böylece Liverpool'un iç sahada yakaladığı 68 maçlık rekor yenilmezlik serisine son vermiş oldu. Geçen sezonun şampiyonu, üst üste üç sezon 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Anfield Stadı'nda lig maçı kaybetmeden sezon tamamlamıştı.
Liverpool, üst üste 4. Premier Lig maçında da gol atamazken aldığı kötü sonuçların ardından lider Manchester United'ın 6 puan gerisine düştü ve 4.sırada kaldı