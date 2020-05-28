Leipzig'in golcüsü Timo Werner ile ilgilenmediği dedikodularının döndüğü Liverpool'da gündeme bu kez Houssem Aouar geldi.

Corriere dello Sport'un haberine göre Liverpool, Lyon forması giyen orta saha oyuncusuyunu 50 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

Liverpool için lüks olarak görülebilecek hamle, aslında Coutinho sonrası orta sahadaki gerçek oyun kurucunun bulunması anlamına gelebilir.

İngiliz devinin transfer için Juventus ile yarış halinde olacağı belirtiliyor. İtalyan ekibinin Rabiot ve Ramsey ile yollarını ayırarak Aouar'ı kadroya eklemek istediği aktarılıyor.



