Litvanya Basketbol Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Zalgiris Kaunas, sahasında Rytas'ı konuk etti.

Serinin ilk iki maçını kazanan Zalgiris, üçüncü maçta da rakibini 92-54 mağlup ederek seriyi 3-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Zalgiris'te Edgaras Ulanovas 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Aaron White ve Brandon Davies 13'er sayı ürettiler.

Rytas'ta Martynas Echodas 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Artsiom Parakhouski de 14 sayıyla oynadı.

Zalgiris, seriyi 3-0 kazanarak üst üste 9. kez Litvanya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Kaunas ekibi toplamda ise 21. şampiyonluğunu elde etti.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris, EuroLeague'de ise Play-Off etabında temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya elenmişti.