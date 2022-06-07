Litvanya - Türkiye maçı iddaa oranları!

Dünya Kupası Elemeleri'nde çuvallayan ve 8 maç oynadığı C Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayan Litvanya, Valdas Ivanauskas önderliğinde Uluslar Ligi'nin 2022-23 formatına da istediği gibi başlayamadı. LFF Stadyumu'nda Lüksemburg'u konuk ettiler, Danel Sinani'nin 2 golüyle sahadan 2-0 mağlup ayrıldılar. Uzun yıllar CSKA Moskova'da forma giydiği için aklımızda kalan Deividas Semberas ve ülkemizde Gaziantepspor ile Osmanlıspor günlerini hatırladığımız Zydrunas Karcemarskas gibi kült isimler artık emekli olmuş durumda. Kadronun en dikkat çeken ismi, BB Erzurumspor forması altında hem Süper Lig 'de hem de Spor Toto 1. Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan, 2022-23 sezonunda Samsunspor'da izleyeceğimiz Arvydas Novikovas! Novikovas attığı 12 golle de aday kadroda yer alan isimler arasında en golcü oyuncu konumunda... 37'lik tecrübeli eldiven Ernestas Setkus, 2001'li stoper ikilisi "Utkus & Satkus" ve bir dönem Juventus'un da dikkatini çeken orta alanın sert çocuğu Vykintas Slivka kadronun öne çıkan diğer isimleri...

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Dünya Kupası yolunda Portekiz engeline takılan A Milli Takımımız ise Uluslar Ligi'ne Faroe Adaları'nı 4-0 yenerek başladı. Burak Yılmaz sonrası kaptanlık pazubendi Hakan Çalhanoğlu'ndaydı. Hücum merkezinde Enes Ünal'ı izledik. Ferdi Kadıoğlu ilk kez A milli formayla sahaya çıktı. Yunus Akgün de ilk kez milli formayı giyen bir diğer isimdi, 1 asist yaptı. Serdar Dursun 5. milli maçında 4. golünü attı. TD Stefan Kuntz, Litvanya karşısında kadroda bazı değişiklikler yapabileceğini söyledi. LFF Stadyumu'nun suni çim olmasının Bizim Çocuklar için oluşturabileceği dezavantajlardan bahsetti. Faroe Adaları maçında sonradan oyuna giren Salih Özcan'ı bu kez ilk 11'de görebiliriz. Sağ bekte Zeki Çelik, sol açıkta Doğukan Sinik formaya yakın isimler. Enes ile Serdar Dursun arasındaki tercih maç saati belli olacaktır...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Litvanya'nın oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 9 gol)

- A Milli Takımımız'ın oynadığı son 6 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 25 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu! %27'lik kesim Faroe Adaları'nı farklı yenip Uluslar Ligi'ne 3 puanla giriş yapan A Milli Takımımız'dan Vilnius'ta da galibiyet bekliyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.