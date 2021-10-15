Litvanya-Türkiye maç sonucu: 90-98

İtalya’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye Erkek Milli Takımı, uzatma sonunda Litvanya’yı devirdi. Karşılaşmanın ilk periyodunu 24-28 önde geçen Türkiye, ikinci periyotta da üstün oyununu sürdürerek devreyi 50-44 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Litvanya, son periyoda 70-66 önde girmeyi başardı.

Başa baş mücadele ile geçen son çeyrek sonucunda maçın normal süresi 85-85 eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde üstün bir oyun sergileyen Türkiye, maçı 98-90 kazandı. Milliler yarın TSİ 19.00’da Belarus ile karşılaşacak. (AA)