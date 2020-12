Enfes lezzetleri ile esporu ve esporcuyu her daim destekleyen Little Caesars, tek resmi yerli espor liginin sahibi Zula ile birlikte yeni bir kampanya başlattı. Sezardan 1 ay içerisinde farklı günlerde 3 adet Zula Gamer Menü siparişi veren esporcular, Zula Battle Royale modunda geçerli Little Caesars Hava Takviyesi kazanacak.

Her zevke hitap eden pizzalarıyla paylaşma duygusunu artıran Little Caesars, espor kulvarında Türkiye’nin tek resmi yerli espor ligi Zula ile olan işbirliğini, yeni bir kampanya ile taçlandırdı.

Türkiye’de nefis kenarın mucidi Little Caesars, Zula’ya özel çıkarttığı Zula Gamer Menü’den 1 ay içerisinde farklı günlerde 3 defa sipariş veren esporculara, Little Caesars Hava Takviyesi hediye edecek. Zula’nın Battle Royale modunda geçerli olan kampanya ile espor müdavimleri, verdikleri 3 siparişin ardından gelen kod ile kampanyayı aktif hale getirebilecek. Sezar’ın verdiği Little Caesars Hava Takviyesi ile pizzarseverler, Zula Battle Royale modunda kendilerini savunabilecekleri pek çok ekipmana haritanın istedikleri noktasında sahip olabilecek.

Little Caesars Cup büyük finaliyle sona erdi

Son dönemde dijitale ve espora yaptığı yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Little Caesars’ın sponsoru olduğu Little Caesars Cup Espor Turnuvası, 22 Kasım’da oynanan final müsabakalarıyla noktalandı. Zula Oyun’un düzenlediği ve ön elemeleri 19-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Little Caesars Cup’ta 4 takım büyük ödül için yarıştı. Turnuvanın galibi ise Stron Team oldu. Kaan Gültekin'in ikinci, Halil Örenler'in üçüncü ve Rainlox'un dördüncü olduğu turnuvada mücadeleler nefes kesti.