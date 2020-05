Her zevke hitap eden pizzalarıyla paylaşma duygusunu artıran Little Caesars, pandemi dönemini tüketicileri için daha cazip hale getirecek yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Türkiye’de ilklerin mucidi Little Caesars, evde geçirilen zaman süresince online oyunlara yönelik artan ilgiyi pizza keyfi ile taçlandırdı.

Sadece Mart ayında online oyun içerikli siteleri ziyaret edenlerin sayısının yüzde 20, bu sitelerde geçirilen kişi başına sürenin ise yüzde 33 oranında arttığı bilgisi ile, hedef kitlesinin pizza ve e- spor birlikteliğinden duyduğu keyfi değerlendiren marka, anlamlı bir sponsorluğa gitti. Little Caesars, E-spor kulvarında Türkiye’nin en önemli platformlarından biri olan ve yaklaşık 27 milyon kayıtlı oyuncusu bulunan Zula Süper Lig’in beşinci ve altıncı sezonlarına resmi yiyecek sponsoru oldu.

Geçtiğimiz sene 2 milyon TL’yi aşan yaptığı dijital altyapı yatırımları ile dijital dönüşümünü tamamlayan Little Caesars, bu yıl da dijital pazarlama bütçesinin yüzde 30’unu E-spora ayırdı. Little Caesars, bundan sonraki süreçte yeni sponsorluğu ve Zula Süper Lig’e özel çıkarttığı Zula Gamer Menü ile E-spor müdavimlerini hem enfes lezzetleri ile buluşturacak hem de kullanıcılara oyunun farklı aşamalarında kullanabilecekleri Zula Altını kazandıracak.

“Türkiye oyun pazarının 2020 yılı sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor”

Pandemi süresince E-spor alanında önemli bir yükseliş yaşanmaya başladığını, Little Caesars’ın da tüketicilerinin beklenti ve taleplerine kulak veren bir kurum olduğuna değinen Little Caesars Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Çiftçioğlu, “Tüketicilerimizin ilgi alanlarını takip eden bir markayız. Pizzanın insanları bir araya getiren etkisinin e- spor ile eşleştiğini gördük ve sponsorluk kararı aldık.5 bin 120 e-spor oyuncusu ile Türkiye’deki iki resmi ligden biri olan ve her yıl iki sezon olarak düzenlenen Zula Süper Lig, yükselen E-spor pazarının yıldızı. Gözlemlerimiz; zorlu günlerde evde kalma süresi uzadıkça farklı yaş gruplarından pek çok kişinin E-spora olan ilgisinin arttığı yönünde. Pizza için de bu dönemde eve sipariş arttı. 2019’da 800 milyon dolar hacme ulaşan Türkiye oyun pazarının 2020 yılı sonunda 1 milyar doları aşması bekleniyor. Pandemi döneminde sadece Mart ayında online oyun içerikli siteleri ziyaret edenlerin sayısı yüzde 20, bu sitelerde geçirilen kişi başına süre yüzde 33 oranında arttı. Biz de teknolojiyi yakından takip eden ve geçmiş yıllarda da bu alana yatırım yapan bir marka olarak Zula Süper Lig’in beşinci ve altıncı sezonlarına resmi yiyecek sponsoru olma kararı aldık. Bu kararımızı oyunun farklı aşamalarında kullanılabilecek Zula Altını kazandıran Zula Gamer Menü ile taçlandırdık” dedi.

Beş ila 50 bin arası Zula Altını…

Sponsorluk kapsamında kullanıcıları pek çok sürprizin beklediğini anlatan Çiftçioğlu, “Little Caesars’ın Zula Gamer Menü’sünü www.littlecaesars.com.tr üzerinden satın alan kullanıcılar, kendilerine gönderilen promosyon kodlarıyla birlikte Zula’da kullanabilecekleri 5 bin ila 50 bin arası Zula Altın kazanıyor. Zula’nın milyonlarca oyuncu tarafından beklenen yeni modu Zula Battle Royale’deki ilk markalı entegrasyon da markamız için yapılıyor. Oyun içerisinde özel olarak konumlandırılan Yetiş Sezar isimli Little Caesars paketleri ile oyuncuların program içerisindeki ihtiyaçlarına karşılık gelecek bir ödüllendirme sistemi çalıştırılması planlanıyor. Yenilikleri takip eden bir marka olarak bu oluşumun içinde olmaktan, E-spor ve sporcuya destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yaklaşık 60 bin anlık oyuncusu olan ve InGame Group çatısı altında üretilen Zula, E-spor alanında 2 yılda yaptığı 10 milyon TL’lik yatırım ile sektöre öncülük ediyor. Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük E-spor merkezi olan Nonstop Zula E-spor Merkezi’ni hizmete açan Zula, Zula Süper Lig ile 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş E -Spor ve Galatasaray E- Spor gibi geleneksel spor kulüplerine de ev sahipliği yapıyor. Zula ayrıca; İstanbul Wild Cats, Dark Passage ve Mod-Z gibi dünyanın önemli takımlarının da mücadelelerine sahne oluyor.