Lise müdürüne kulüp tepkisi

Fenerbahçe kulüp üyesi olan Prof. Dr. Vahdettin Engin, Galatasaray Lisesi’ne müdür olarak atanarak, aynı zamanda Sarı- Kırmızılı kulübün doğal yönetim kurulu üyesi olmaya hak kazandı.

08 Eylül 2019, Pazar 06:01
- A +
Lise müdürüne kulüp tepkisi

Gelişme, kulüpte tepkiyle karşılandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, “Galatasaray Lise’mize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması, camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz” denildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...