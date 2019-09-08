Lise müdürüne kulüp tepkisi

Gelişme, kulüpte tepkiyle karşılandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, “Galatasaray Lise’mize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması, camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz” denildi.