LIQUI MOLY Türkiye Motokros Şampiyonası’nın isim sponsoru oldu

LIQUI MOLY motosiklet yağları Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası’nın isim sponsoru oldu.

Ülkemizde düzenlenen en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Türkiye Motokros Şampiyonası’na, güç katmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten LIQUI MOLY Bölge Müdürü Bülent Gülen, “Türkiye’nin en önemli motor sporları organizasyonuna ismimizi vermekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun yapmış olduğu başarılı organizasyonları yakından takip ediyoruz. Marka olarak bu başarının yanında olup, destek vermek istedik. Birbirinden zorlu pistlerde yapılacak şampiyona bize, LIQUI MOLY motosiklet yağlarının performansını sergilemek için ideal bir ortam sağlayacak. Sporcuların performansları bizim vereceğimiz ürünlerle daha da artacak. Amacımız uzun süre Türkiye Şampiyonalarının içinde olmak.” dedi.

Motor sporlarına dünya çapında katkı veren bir marka olarak TMF ile işbirliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtirken Türkiye LIQUI MOLY Motorbike Yöneticisi Malik Akkafa, “LIQUI MOLY, dünyada uluslararası önemli yarışlara sponsorluk yapmakta. Bu sene ilk kez ülkemizdeki bir şampiyonaya ismimizi veriyoruz. Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası’nda yarışan genç sporcular var. Onların performanslarını markamızla geliştirerek, başarılarını arttıracağız. Uzun yıllar çalışma niyetindeyiz. İnşallah diğer branşları da kapsayacak bir şekilde çalışma içerisinde olacağız. Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası’na hem ismimizle hem de performansımızla katkı verecek olmaktan dolayı çok mutluyuz.” diye konuştu.

Uluslararası birçok şampiyonaya sponsorluk yapan LIQUI MOLY ile işbirliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Federasyon olarak temel ve kuruluş amacımız başta motor sporları alanında Türk gencine, Türk sporuna hizmet etmek. Ülke genelinde başarılı sporcular yetiştirmek için büyük destekçilere ihtiyacımız var. LIQUI MOLY, motosiklet sektöründe çok önemli bir marka ve artık bizimle birlikte. Milyonlarca takipçisi olan uluslararası şampiyonalara sponsorluk yapmaktalar. Motor sporlarının ilkokulu olan motokros branşımızda ‘Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası’ ismiyle yer alacaklar. Federasyon olarak Türkiye’de ürün tanıtımı konusunda katkımız olacağına inanıyorum. LIQUI MOLY motosiklet yağlarıyla birlikte sporcularımızın performansı daha da artacak. Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs pandemisi yaşanırken, bize olan güven ve desteklerinden dolayı LIQUI MOLY ailesine çok teşekkür ederim.” dedi.



